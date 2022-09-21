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Kurtuluş Yolu’ndan ilk tanıtım

Atatürk'ün milli mücadele dönemi ve Samsun’a çıkışının anlatıldığı ‘Kurtuluş Yolu’ filminin beklenen teaserı yayınlandı.  

Magazin 21.09.2022, 18:07 Emrah
Kurtuluş Yolu’ndan ilk tanıtım

Kurtuluş Yolu filminde Mustafa Kemal Atatürk’e Ümit Cem Şenol, annesi Zübeyde Hanımı ise usta oyuncu Ayşen İnci canlandırıyor. Cumhuriyetin kuruluşunun 100’cü yılında vizyona girecek film ise şimdiden merak konusu oldu. 


Sosyal medyada yayınlanan teaser şimdiden binlerce beğeni alırken Ümit Cem Şenol’un Atatürk’e benzerliği ise dikkat çekici. 
 

#Kurtuluş Yolu #Atatürk #Magazin #Snobmagazin
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