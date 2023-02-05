'Kurtlar Vadisi'nde Memati'nin Sevgilisini Oynayan Didem Taslan Yıllar Sonra Ortaya Çıktı

2008 - 2009 yılları arasında başrolünde Necati Şaşmaz’ın oynadığı “Kurtlar Vadisi Pusu” dizisinde iki sezon Gürkan Uygun’un canlandırdığı Memati karakterinin sevgilisi Gamze Güneş rolünde oynayan eski manken ve oyuncu Didem Taslan yıllar sonra görüntülendi. Önceki gün City’s Nişantaşı çıkışı görüntülenen Didem Taslan, basın mensuplarının sorularını cevapladı.

Ekranlarda yeni projelerde olmamasıyla ilgi soruya, “Ya proje uymuyor ya bizi projeye uyduramıyorlar.” diyen Taslan, “Şu an dizi değil programla ilgili bir çalışma var. Daha çok kendimi ifade etmek istiyorum. Ama benim mesleğimde de en çok oyunculuk yapan benim. Biraz yapımcıların şu korkusu varmış manken kökenli oyuncudan biraz tedirgin oluyorlarmış disiplinsiz olurlar diye. Benim kariyerinde öyle bir şey yok ben hep disiplinliydim yine öyleyim. Oyunculuktan gelenleri daha çok tercih ediyorlar. Ama olsun ben Nebahat Çehre olma yolunda gitmeye kararlıyım.” dedi.

Temele baktığınızda şu anki oyuncuların çoğunun oyunculuktan geldiğini belirten Didem Taslan, “Tuba Büyüküstün, Selma Ergeç, Serenay Sarıkaya gibi isimler çoğu oyunculuktan gelme çoğu podyumda kısa sürmüştür. Biraz erkekler eksik jön eksiğimiz var. Fahriye’yi çok beğenirim.” dedi.

