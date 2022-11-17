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Kural Bozdu! Sevgilisiyle Fotoğrafını Paylaştı

Ünlü şarkıcı Melek Mosso, 35 yaşına girdi. Mosso, yeni yaşını sevgilisi Serkan Sağdıç ile kutladı. Sevgilisiyle fotoğraf paylaşıp kural bozan Mosso'nun tarzı ve doğum günü açıklaması dikkat çekti. İşte detaylar...

Magazin 17.11.2022, 17:16 17.11.2022, 17:18 arif hür
Kural Bozdu! Sevgilisiyle Fotoğrafını Paylaştı

Şarkıcı Melek Mosso, 35 yaşına girdi. Yeni yaşını sevgilisi Serkan Sağdıç'ın organize ettiği sürpriz bir partiyle kutlayan Mosso, "35 değil sanki 15 yaşına girdim! Sevgilim bana unutamayacağım bir sürpriz hazırladı" dedi.

Mosso'nun doğum günü tarzı ve pastası dikkat çekti.

"İLİŞKİM HARİKA GİDİYOR"

Oyuncu Serkan Sağdıç’la güzel bir ilişkisi olduğunu söyleyen Mosso, ”İlişkim harika gidiyor. Serkan, bugüne kadar çektiğim çilenin ödülü olarak bana gönderilmiş biri. Nazar değmez umarım” şeklinde konuştu. 

MELEK MOSSO KİMDİR?

Ünlü şarkıcı Melek Mosso, 11 Kasım 1988 tarihinde Kayseri’de dünyaya geldi. Müziğe yedi yaşında ilk bestesini yaparak başladı. Dokuz yaşında Denizli Belediye Konservatuvarı'nda bağlama ve Türk Halk Müziği dersleri aldı. Daha sonra Güzel Sanatlar Lisesi'nde eğitimine devam etti. Lise döneminde yan flüt çalmaya başladı. Üniversite eğitimini Adnan Menderes Üniversitesi Müzik Öğretmenliği bölümünde tamamlayan şarkıcının asıl soyismi ‘Davarcı’dır. Melek Mosso ismi ise İtalyanca bir müzik terimi olan ve ‘gittikçe hızlanarak’ anlamına gelen ‘Mosso’ kelimesinden geliyor.

Eğitimini tamamladıktan sonra geldiği İstanbul'da Kadıköy - Beşiktaş vapur hattında müzik yaparak tanınırlığını arttırdı. Ayrıca piyano, yan flüt, solfej ve armoni dersleri verdi. Müzisyen arkadaşları ile kurduğu Zbam The Band isimli grubu ile swing ve caz konseptli müzik yaparak çeşitli sahnelerde performans gösterdi.

Bir firmanın düzenlediği şarkı yarışmasında jüri özel ödülünü kazanmayı başardı ve Akustikhane stüdyolarında kayıt şansını yakaladı. ‘O Ses Türkiye’ yarışmasına katıldı. 2018 yılında Youtube kanalında Yıldız Tilbe’ye ait ‘Vursalar Ölemem’ şarkısını coverladı ve bu parça yaklaşık 15 milyon kez dinlendi.

Melek Mosso, oyuncu Serkan Sağdıç ile aşk yaşıyor.

#melek mosso #Serkan Sağdıç #snob magazin #Magazin
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