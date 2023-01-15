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Kumsal Pozları Olay Yarattı
Dünyaca ünlü Filistin asıllı Amerikan model Bella Hadid, tatile gitti. Dünyaca ünlü model, 56 milyon 900 bin takipçisi olduğu Instagram'dan paylaşığı karelerle dikkat çekti. İşte haberin detayları...
Filistin asıllı Amerikan model Bella Hadid, tatile gitti.
Dünyaca ünlü modelin kumsalda verdiği pozlar olay oldu.
Günümüzde podyumların en çok aranan modellerinden biri olan olan Bella Hadid, tanga bikini tercih bitti.
2022 British Fashion Awards ödüllerinde 'Yılın Modeli' seçilen Hadid, kısa sürede 2 milyona yakın beğeni aldı.
Dünyanın en stil sahibi kadını olarak gösterilen model, 56 milyon 900 bin takipçisi olduğu Instagram'dan hem video hem de fotoğraflarını yayınladı.
Son dönemde zayıflığıyla konuşulan Hadid'in fiziği dikkat çekti.
Modelin güzelliği kadar zayıflığı da konu oldu.
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