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Kuliste Serum Takviyesi
Sevilen şarkıcı Levent Dörter, Old Hammam’daki sahnesine serumla çıktı.
Konser öncesi ateşi 40 derecelere çıkan ve kendini çok halsiz hissettiğini belirten Levent Dörter, sevenlerini bekletmek istemediğinden kuliste serum takviyesi aldı.
Sahnede adeta enerji toplayan Dörter, zengin repertuarı ile büyük beğeni topladı. Konserde gelen istek parçalarının hepsini seslendirmeye özen gösteren başarılı şarkıcı, “Salgından galiba bizde nasibimizi aldık. ‘Mutlaka sahneye çıkacağım’ dedim. Doktorumuzun uyguladığı vitamin ve serum takviyesiyle şükür ayağa kalktım Sevenlerimin coşkusu sahnede rahatsızlığımı unutturdu” dedi.
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