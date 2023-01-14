Küçük Emrah Karakteri Onunla Tekrar Can Buldu! İşte O İsim 

99 yılında Hatay'da doğan ve yıllardır oyunculuk yapan başarılı isim Ramiz Mullamusa, geçtiğimiz aylarda Fox TV ekranlarında muhteşem kadroya sahip Mahkum dizisinde Ali Karataş karakterine can vermişti.

Başarısıyla izleyenleri ekrana kitleyen Ramiz Mullamusa, yapımını BKM'nin üstlendiği, Hakan Algül'ün yönetmen koltuğunda oturduğu ve senaryosunu Ata Demirer'in yazıp aynı zamanda başrolünde yer aldığı Disney+'ın orijinal filmi Bursa Bülbülü’nde "Küçük Emrah" karakterine hayat verdi. Sergilemiş olduğu oyunculuğu ile izleyenleri adate büyüledi ve çok güzel tepkiler aldı.





Bursa Bülbülü filminin kadrosunda ise; Ata Demirer, Cem Gelinoğlu, Özge Özacar, Tarık Papuçcuoğlu ve Melek Baykal başta olmak üzere Celil Nalçakan, Ramiz Mullamusa, Toygan Avanoğlu, Berkay Tulumbacı, Seda Türkmen, Aycan Koptur, İnci Şen, Hakan Akın, Seçil Mutlu, Erkan Taşdöğen, Murat Kılıç, Neslihan Arslan, Cem Zeynel Kılıç, Bedir Bedir, Erkan Üçüncü, Uğur Arda Başkan, Muharrem Türkseven, Cem Cücenoğlu, Kerem Alp Kabul, Emre Şen, Mert Asker, Irmak Ecem Aydemir gibi birçok önemli isim yer alıyor. Başarısıyla ve yer aldığı projelerle anılmaya,ismini duyurmaya, tebrikler almaya devam eden Ramiz Mullamusa’nın önümüzdeki günlerde yer alacağı projeler merak konusu oldu. Ramiz Mullamusa, başarısından söz ettirmeye ve başarılarıyla konuşulmaya devam edecek gibi görünüyor...

