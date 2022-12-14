Son Dakika
Kübra'dan Ersay Üner imzalı yılın ilk hiti hazır
'Teslim' adlı son single çalışması ile müzik listelerine hızlı bir giriş yapan Kübra, Ersay Üner, imzalı yeni şarkısı için gün sayıyor. Yeni yılın ilk günlerinde Üner'in yepyeni şarkısını müzikseverlerle buluşturacak olan Kübra, bir yandan da konser maratonuna devam ediyor.
Kübra, yeni şarkısının klibini önümüzdeki günlerde çekileceğini ve yeni yılın ilk günlerinde müzikseverlerle buluşacağını belirtti. İzmir, Antalya, Kıbrıs, İstanbul başta olmak üzere haftanın 5-6 günü konserleri ile müzikseverlerle buluşan Kübra, sahne çalışmaları yoğun bir şekilde devam ettiğini 2023 yılında yeni şarkısı ile Türkiye'nin başka şehirlerinde de konserlere tam gaz devam edeceğini söyledi.
Yeni yılın ilk günlerinde Ersay Üner imzalı bomba gibi şarkısı ile 2023 yılının ilk hit şarkısını seslendireceğini söyleyen Kübra, 'Sahne tecrübemi zaten haftanın 5-6 günü konser vererek ispatlıyorum yeni şarkımla da müzik listelerinde zirvede olacağım' dedi.
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|Takımlar
|O
|P
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|29
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|13
|27
|3. Adana Demirspor
|13
|24
|4. Konyaspor
|14
|24
|5. Başakşehir
|13
|24
|6. Kayserispor
|14
|23
|7. Trabzonspor
|13
|23
|8. Beşiktaş
|13
|22
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|14
|17
|10. Gaziantep FK
|13
|16
|11. Antalyaspor
|12
|16
|12. Giresunspor
|13
|15
|13. Kasımpaşa
|13
|15
|14. Hatayspor
|13
|14
|15. Karagümrük
|13
|13
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|13
|13
|17. Sivasspor
|14
|11
|18. İstanbulspor
|13
|8
|19. Ümraniye
|13
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|16
|37
|2. Pendikspor
|16
|29
|3. Rizespor
|16
|29
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|16
|29
|5. Samsunspor
|16
|28
|6. Bodrumspor
|16
|28
|7. Boluspor
|16
|26
|8. Bandırmaspor
|16
|25
|9. Manisa FK
|16
|24
|10. Sakaryaspor
|17
|22
|11. Altay
|16
|21
|12. Göztepe
|15
|21
|13. Adanaspor
|16
|18
|14. Erzurumspor
|16
|17
|15. Tuzlaspor
|16
|16
|16. Ö.K Yeni Malatya
|16
|12
|17. Altınordu
|16
|12
|18. Denizlispor
|16
|9
|19. Gençlerbirliği
|16
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|14
|37
|2. M.City
|14
|32
|3. Newcastle
|15
|30
|4. Tottenham
|15
|29
|5. M. United
|14
|26
|6. Liverpool
|14
|22
|7. Brighton
|14
|21
|8. Chelsea
|14
|21
|9. Fulham
|15
|19
|10. Brentford
|15
|19
|11. Crystal Palace
|14
|19
|12. Aston Villa
|15
|18
|13. Leicester City
|15
|17
|14. Bournemouth
|15
|16
|15. Leeds United
|14
|15
|16. West Ham United
|15
|14
|17. Everton
|15
|14
|18. Nottingham Forest
|15
|13
|19. Southampton
|15
|12
|20. Wolves
|15
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|14
|37
|2. Real Madrid
|14
|35
|3. Real Sociedad
|14
|26
|4. Athletic Bilbao
|14
|24
|5. Atletico Madrid
|14
|24
|6. Real Betis
|14
|24
|7. Osasuna
|14
|23
|8. Rayo Vallecano
|14
|22
|9. Villarreal
|14
|21
|10. Valencia
|14
|19
|11. Mallorca
|14
|19
|12. Real Valladolid
|14
|17
|13. Girona
|14
|16
|14. Almeria
|14
|16
|15. Getafe
|14
|14
|16. Espanyol
|14
|12
|17. Celta Vigo
|14
|12
|18. Sevilla
|14
|11
|19. Cadiz
|14
|11
|20. Elche
|14
|4