Kübra'dan Ersay Üner imzalı yılın ilk hiti hazır

Kübra, yeni şarkısının klibini önümüzdeki günlerde çekileceğini ve yeni yılın ilk günlerinde müzikseverlerle buluşacağını belirtti. İzmir, Antalya, Kıbrıs, İstanbul başta olmak üzere haftanın 5-6 günü konserleri ile müzikseverlerle buluşan Kübra, sahne çalışmaları yoğun bir şekilde devam ettiğini 2023 yılında yeni şarkısı ile Türkiye'nin başka şehirlerinde de konserlere tam gaz devam edeceğini söyledi.

Yeni yılın ilk günlerinde Ersay Üner imzalı bomba gibi şarkısı ile 2023 yılının ilk hit şarkısını seslendireceğini söyleyen Kübra, 'Sahne tecrübemi zaten haftanın 5-6 günü konser vererek ispatlıyorum yeni şarkımla da müzik listelerinde zirvede olacağım' dedi.