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Kubilay Aka ve Danla Bilic aşk yaşamaya başladılar
Çiçeği burnunda sevgililer Kubilay Aka ve Danla Bilic, şarkıcı Berkay'ın Kuruçeşme Açık Hava'daki konserinin ardından soluğu Oligark adlı mekanda aldı.
Trafik yoğunluğundan dolayı yürüyerek mekana gelen yeni sevgililer Kubilay Aka ve Danla Bilic, konserin ardından baş başa eğlenmeye devam etti.
Çift, çıkışta gazetecilerin sorularına yanıt vermeden araçlarına binerek oradan ayrıldı.
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