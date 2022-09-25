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Kubilay Aka ve Danla Bilic aşk yaşamaya başladılar

Çiçeği burnunda sevgililer Kubilay Aka ve Danla Bilic, şarkıcı Berkay'ın Kuruçeşme Açık Hava'daki konserinin ardından soluğu Oligark adlı mekanda aldı. 

Magazin 25.09.2022, 11:55 25.09.2022, 12:44 Emrah
Kubilay Aka ve Danla Bilic aşk yaşamaya başladılar

Trafik yoğunluğundan dolayı yürüyerek mekana gelen yeni sevgililer Kubilay Aka ve Danla Bilic, konserin ardından baş başa eğlenmeye devam etti.

Çift, çıkışta gazetecilerin sorularına yanıt vermeden araçlarına binerek oradan ayrıldı.
 

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