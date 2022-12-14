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Kubilay Aka, Mert Ramazan Demir’le Kavga Etti
Kubilay Aka'nın Yalı Çapkını'nın Ferit'i Mert Ramazan Demir'le kavga ettiği öğrenildi. Aka, Mert Ramazan Demir’in partneri Afra Saraçoğlu’yla samimiyetinden rahatsız oldu. İşte detaylar...
Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Kubilay Aka’nın Yalı Çapkını dizisiyle yıldızı parlayan Mert Ramazan Demir’le kavga ettiği ortaya çıktı.
OGM Pictures’ın hafta başı yapılan partisinin ardından kalabalık bir oyuncu grubu başka bir mekanda eğlencelerine devam etti.
Ne olduysa ondan sonra oldu. Kubilay Aka, Mert Ramazan Demir’in partneri Afra Saraçoğlu’yla samimiyetinden rahatsız oldu. Afra Saraçoğlu’nun sevgilisi Mert Yazıcıoğlu’yla çok yakın dost olan Aka, Mert Ramazan Demir’e bağırdı ve “Herkes hareketlerine dikkat edecek” dedi.
Ortam bir anda gerildi. Kavgaya Mert Ramazan Demir’in dizideki sağ kolu Ersin Arıcı da katıldı. Arıcı, Aka’ya tepki gösterdi. Araya girenler kavganın büyümesini engelledi. Mekandakiler daha sonra Kubilay Aka’yı aracına bindirip evine gönderdi.
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