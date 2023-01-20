Köy Okulların Yardım Götürüyor

Milliyet’ten Mesut Yılmaz’ın haberine göre; Daha önce Van ve Şanlıurfa’daki köy okullarına yardım eden Tolgahan Sayışman’ın son adresi Erzurum oldu. Sayışman, şehirdeki sekiz köy okulunun tüm kışlık giderlerini karşıladı.

Başarılı oyuncu, miniklere mont ve bot gibi birçok kıyafet gönderdi. Minik öğrenciler Sayışman’a videolar çekerek, teşekkür etti. Türkiye genelinde her ile yardım etmek istediği öğrenilen oyuncunun yeni adresi ise Gaziantep olacak.

