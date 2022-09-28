'Kötü Rollerin Adamı Olmayı Tercih Ederim'

Ünlü oyuncu Gurur Aydoğan, önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi.

Silah eğitimi aldığını söyleyen Gurur Aydoğan aşk filmlerinde rol almaktansa kötü rollerin adamı olmayı tercih ettiğini belirtti.

"SİLAH EĞİTİMİ ALIYORUM"

Modacı bir kız arkadaşı ile kahve içerken görüntülenen Gurur Aydoğan, silah eğitimini neden aldığı hakkındaki soruları, "Eğer aksiyon sahneleri gelirse daha güzel hareketler yapmak için ders alıyorum" diyerek yanıtladı.

GURUR AYDOĞAN KİMDİR?

Oya Aydoğan'ın oğlu Gurur Aydoğan, 8 Kasım 1988 yılında İstanbul'da doğdu. Babası Latif Demirbağ'dır. Yeditepe Üniversitesi Sanat Yönetimi bölümünden mezun olduktan sonra sektöre ilk olarak yapım tarafında başladı. Çeşitli projelerde yer alan Gurur Aydoğan oyunculuk çalışmalarına Craft Oyunculuk Atölyesi'nde başladı. 2 yıllık eğitim süreci boyunca; İpek Bilgin, Bahar Kerimoğlu, Deniz Erdem, Çağ Çalışkur, Tuğrul Tülek, Can Kılcıoğlu'ndan temel oyunculuk, kamera önü oyunculuk ve ileri oyunculuk eğitimleri aldı. Eric Morris Methodu üzerine çalıştı. Eş zamanlı olarak 35 Buçuk Sanat Evi'nde de; Vahide Perçin, Altan Gördüm, Uğur Demirpehlivan, Ersin Umulu gibi isimlerden temel oyunculuk, kamera önü oyunculuk ve seslendirme eğitimi aldı.

GURUR AYDOĞAN HANGİ DİZİ VE FİLMLERDE ROL ALDI?

Oyunculuk kariyerine 2014 yılında Fox Tv'de yayınlanan yapımcılığını Avşar Film in yaptığı 'Not Defteri' adlı dizide başladı. 2015 yılında 'Sen Benimsin' adlı dizide Hakan Karakteri'ni canlandırdı. Son olarak 2016 yılında ise Kanal D de yayınlanan 'Kanıt: Ateş Üstünde' adlı dizide Ömer Karakteri'ni canlandırdı. 2018 yılında vizyona giren Hürkuş: Göklerdeki Kahraman filminde de rol aldı.