Kötü haber geldi! Kanserle mücadele ediyor

2004-2014 yılları arasında duayen sanatçı Erol Büyükburç ile evli kalan Ute Eser, bir süredir sağlık sorunlarıyla boğuşuyor.

Gazeteci Arif Hür, "Erol Büyükburç'un Alman asıllı eski eşi Ute Eser bir süredir omurilik kanseriyle mücadele ediyor" diyerek kötü haberi duyurdu.

"AİLEMİN DESTEĞİYLE BU SÜRECİ ATLATMAYI UMUYORUM"

Sağlık durumu hakkında gazeteci Arif Hür'e açıklamalarda bulunan Ute Eser, "Bir süredir izole bir hayat sürüyor ve kemoterapi görüyorum. Çok yorucu bir dönem geçirdiğimi söyleyebilirim. Gelinen noktada kemoterapi sürecim sona erdi.

Ailemin desteğiyle bu süreci atlatmayı umuyorum. Arayan soran ve desteklerini esirgemeyen tüm dostlarıma şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.

Ute Eser, geçtiğimiz yıllarda da göğüs kanseriyle mücadele etmişti.

UTE ESER KİMDİR?

Ute User, 2004-2014 yılları arasında sanatçı Erol Büyükburç ile evli kalmıştır. Ute Eser bir süredir sağlık sorunlarıyla boğuşuyor.

EROL BÜYÜKBURÇ KİMDİR?

1936'da Adana'da doğan Erol Büyükburç, 60'lı yılların en sevilen Pop Starı'ydı. İlk albümü Sevgi Çiçekleri 1975 yılında müzik marketlerinde yerini alırken, 1981 yılnda ise Sen Varsın adlı albümü çıktı. Erol Büyükburç, bu albümündeki Sevemem şarkısı ile ün kazandı. 'Öp Beni','Little Lucy' ve 'Haydi Gençlik Hop Hop' şarkıları da Büyükburç'un en çok bilinen eserleri arasında.

22 Temmuz 1999'da müzisyen ve şarkıcı kızı Ajlan Büyükburç'u Trafik kazasında kaybeden Büyükburç'un eşi Emel Büyükburç ise 2001 yılında karaciğer yetmezliği sonucu hayatını kaybetti.

Erol Büyükburç, 2004-2014 yılları arasında Ute Eser ile evli kalmıştır.

EROL BÜYÜKBURÇ ÖLÜM NEDENİ?

Erol Büyükburç, 12 Mart 2015'de evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.