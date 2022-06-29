Kötü Haber Geldi! Hastaneye Kaldırıldı

İş insanı Ali Ağaoğlu kalp krizi geçirdi.

İstanbul'da özel bir hastaneye kaldırılan Ağaoğlu'na anjiyo tedavisi uygulandı.

Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen Ağaoğlu'nun tedavisi hastanede sürüyor.

ALİ AĞAOĞLU KİMDİR?

Ağaoğlu Şirketler Grubu'nun Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ağaoğlu, 3 Mart 1954 tarihinde Trabzon'un Of ilçesinde doğdu.

1977 yılında kurulan Ağaoğlu Şirketler Grubu, 1981 yılından itibaren toplu konut siteleri üretmeye başladı.

Türk müteahhit ve iş insanı olan Ali Ağaoğlu, Forbes Türkiye'nin 2017'de hazırladığı “En Zengin 100 Türk” listesinde 1 milyar dolarlık servetiyle 27. sırada yer almaktadır.