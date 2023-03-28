Son Dakika
Koruma Eşliğinde Dizi Çekimi
Yalı Çapkını dizisinin başrol oyuncuları Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir, önceki gün Bebek’te kurulan setteydi. Çevredekiler yoğun ilgi gösterince ikili, çekimleri koruma eşliğinde tamamlayabildi.
Oynadıkları dizi ile geride bıraktığımız yılın en çok konuşulan dizi çifti olan Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir, önceki gün Bebek’teydi.
Dizi çekimi için Bebek sahilinde uzun bir süre sahne çeken ikili, hayranlarının büyük ilgisiyle karşılaştı.
Korumalar eşliğinde rollerini oynayan iki isim, gazetecilerin sorularını yanıtlamaktan kaçınırken, hayranlarının gösterdiği ilgiden dolayı da çekimler sık sık durdu.
İkiliye yabancı hayranlarının da ilgisi büyüktü.
Günün Anketi Tümü
Cumhuriyet'in 100. Yıl Marşı'nı kim seslendirmeli?
Yeni Sayımız
Eylül-Ekim
2021
Temmuz-Ağustos
2021
Mayıs-Haziran
2021
Ağustos-Eylül 2020
2021
Kasım-Aralık
2021
Ocak-Şubat
2021
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|25
|60
|2. Fenerbahçe
|24
|54
|3. Beşiktaş
|25
|49
|4. A.Demirspor
|25
|45
|5. Trabzonspor
|25
|44
|6. Başakşehir
|24
|41
|7. Kayserispor
|25
|38
|8. Konyaspor
|25
|34
|9. Karagümrük
|24
|31
|10. Antalyaspor
|25
|28
|11. Alanyaspor
|25
|28
|12. Sivasspor
|25
|27
|13. Kasımpaşa
|25
|26
|14. Gaziantep FK
|25
|25
|15. Ankaragücü
|24
|25
|16. İstanbulspor
|24
|24
|17. Giresunspor
|24
|23
|18. Hatayspor
|24
|23
|19. Ümraniye
|25
|22
|Takımlar
|O
|P
|1. Samsunspor
|28
|60
|2. Eyüpspor
|27
|53
|3. Pendikspor
|27
|50
|4. Rizespor
|26
|49
|5. Sakaryaspor
|27
|49
|6. Keçiörengücü
|28
|47
|7. Bodrumspor
|27
|42
|8. Manisa FK
|26
|42
|9. Göztepe
|27
|41
|10. Boluspor
|27
|41
|11. Bandırmaspor
|26
|40
|12. Tuzlaspor
|27
|28
|13. Erzurumspor
|26
|25
|14. Altay
|27
|25
|15. Adanaspor
|28
|25
|16. Altınordu
|27
|23
|17. Gençlerbirliği
|27
|21
|18. Denizlispor
|28
|17
|19. Yeni Malatyaspor
|28
|16
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|28
|69
|2. M.City
|27
|61
|3. M. United
|26
|50
|4. Tottenham
|28
|49
|5. Newcastle
|26
|47
|6. Liverpool
|26
|42
|7. Brighton
|25
|42
|8. Brentford
|27
|42
|9. Fulham
|27
|39
|10. Chelsea
|27
|38
|11. Aston Villa
|27
|38
|12. Crystal Palace
|28
|27
|13. Wolves
|28
|27
|14. Leeds United
|27
|26
|15. Everton
|28
|26
|16. Nottingham Forest
|27
|26
|17. Leicester City
|27
|25
|18. West Ham United
|26
|24
|19. Bournemouth
|27
|24
|20. Southampton
|28
|23
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|26
|68
|2. Real Madrid
|26
|56
|3. Atletico Madrid
|26
|51
|4. Real Sociedad
|26
|48
|5. Real Betis
|26
|45
|6. Villarreal
|26
|41
|7. Athletic Bilbao
|26
|36
|8. Rayo Vallecano
|26
|36
|9. Osasuna
|26
|34
|10. Celta Vigo
|26
|34
|11. Mallorca
|26
|32
|12. Girona
|26
|31
|13. Getafe
|26
|29
|14. Sevilla
|26
|28
|15. Cadiz
|26
|28
|16. Real Valladolid
|26
|28
|17. Espanyol
|26
|27
|18. Valencia
|26
|26
|19. Almeria
|26
|26
|20. Elche
|26
|13