Köpek ısırığı değil hemcinsinden şiddet görmüş!

Yağmur adlı yeni single şarkısı ile beğeni toplayan Sevda Demirel, önceki gün Nişantaşı City’s çıkışı görüntülendi.

Minik köpeği Shila ile objektiflere gülümseyen Demirel "Köpeğimin ansiklopedilerde ömür değeri 13 ila 15 yıl arasında gözüküyor ama maşallah 15'i devirdik özel bakimla en uzun yaşayan bu cins köpek benim olacak ve kızım shila'yi rekorlar kitabına sokacağım" dedi.

Yağmur adlı yeni klibinden elde edilen gelirin tamamen hayvanların yararına kullanılacağını söyleyen Demirel 'Ben şarkının geliri ile sokak hayvanlarına mama alacağım, şarkıdan maddi bir beklentim yok' dedi.

Ülke olarak hayvan hakları bakımından ileri gittiğimizi fakat kafa olarak geri kaldığımızı söyleyen Sevda Demirel önceki gün canını sıkan bir mevzudan bahsetti. 'isim vermeden eğer haksızsam da o kişiden özür dileyeceğim diyerek, köpek saldırısına maruz kaldığını sosyal medyadan yayınlayan Tuğba Altıntop'u kast eden Sevda Demirel, "Hiç bir köpek yüze saldırmaz, köpekleri kızdırmaz onlara bağırmazsanız da sizs saldırmaları imkansızdır, bunu her hayvansever bilir, bence o hanımefendi ya bir hemcinsinden ya da yakın arkadaşından şiddet görmüş, bunu da hayvanların üzerine atıyor" dedi.

HAYVANLAR ADINA KONUŞUYORUM

Insanlar belli olayları gizlemek için bu yollara baş vurur, ayağım kaydı ya da tabelayı göremedim derler ama burada bir köpeğe suç atmak çok yanlış bu hayvanlara karşı şiddeti normalleştirir' diyen Sevda Demirel ' Ben hayvanlar adına konuşuyorum, hiçbir köpek kolay kolay sahibine saldırmaz, saldırsa da yüzüne saldırmaz, ya eline ya ayağına saldırır' açıklamasını yaptı.

