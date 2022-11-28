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Kontrol edilemeyen ego ürkütücü
Geçtiğimiz sezon ‘Kırmızı Oda’daki hayat verdiği ‘Narin’ karakteri ile ses getiren genç oyuncu Aylin Paksoy, dizi sektörü ve hedefleri hakkında konuştu.
"Rusya'da da, Bursa'da da köyde yaşayan bir ailenin kızıyım" diyen Aylin Paksoy, sözlerine şöyle devam etti: "Oyunculuk benim için çok özel. Fakat iyi insan olmak daha önemli. Sektörde ego savaşları önde. Kontrol edilebilir egoya varım, insanlık sınırlarını zorlayan ego ürkütücü" dedi.
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