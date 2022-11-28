Kontrol edilemeyen ego ürkütücü

"Rusya'da da, Bursa'da da köyde yaşayan bir ailenin kızıyım" diyen Aylin Paksoy, sözlerine şöyle devam etti: "Oyunculuk benim için çok özel. Fakat iyi insan olmak daha önemli. Sektörde ego savaşları önde. Kontrol edilebilir egoya varım, insanlık sınırlarını zorlayan ego ürkütücü" dedi.

