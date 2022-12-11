Konserlerine aralıksız devam ediyor

Aralıksız konserlerine devam eden Gülben Ergen önceki gece İstanbul ‘da Nossa Costa’da yine geleneği bozmadı ve günler öncesinden rezervasyonları doldurdu.



Tolga Çam imzalı kostümüyle göz kamaştıran Ergen, sempatik hareketleriyle ve şarkıları ile konuklara unutulmaz anlar yaşattı.

