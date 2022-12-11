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Konserlerine aralıksız devam ediyor
Gülben Ergen önceki gece İstanbul ‘da Nossa Costa’da sahne aldı. Ünlü şarkıcı kostümüyle göz kamaştırdı.
Aralıksız konserlerine devam eden Gülben Ergen önceki gece İstanbul ‘da Nossa Costa’da yine geleneği bozmadı ve günler öncesinden rezervasyonları doldurdu.
Tolga Çam imzalı kostümüyle göz kamaştıran Ergen, sempatik hareketleriyle ve şarkıları ile konuklara unutulmaz anlar yaşattı.
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|16
|22
|11. Altay
|16
|21
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|15
|21
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|16
|18
|14. Tuzlaspor
|16
|16
|15. Erzurumspor
|15
|14
|16. Ö.K Yeni Malatya
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|12
|17. Altınordu
|15
|12
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|16
|9
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|15
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|14
|37
|2. M.City
|14
|32
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|30
|4. Tottenham
|15
|29
|5. M. United
|14
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|22
|7. Brighton
|14
|21
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|15
|19
|10. Brentford
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|15
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|17
|14. Bournemouth
|15
|16
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|14
|15
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|15
|14
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|15
|13
|19. Southampton
|15
|12
|20. Wolves
|15
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|14
|37
|2. Real Madrid
|14
|35
|3. Real Sociedad
|14
|26
|4. Athletic Bilbao
|14
|24
|5. Atletico Madrid
|14
|24
|6. Real Betis
|14
|24
|7. Osasuna
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|23
|8. Rayo Vallecano
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|22
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|14
|21
|10. Valencia
|14
|19
|11. Mallorca
|14
|19
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|14
|17
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|14
|16
|14. Almeria
|14
|16
|15. Getafe
|14
|14
|16. Espanyol
|14
|12
|17. Celta Vigo
|14
|12
|18. Sevilla
|14
|11
|19. Cadiz
|14
|11
|20. Elche
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