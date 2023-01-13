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Konserden Sonra Sıra Gecesinde Gönüllerince Eğlendiler

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’in vizyonuyla gerçekleşen ‘Birlikte Söylüyoruz’ projesinde Adıyaman Şehit Fatih Doğan Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri, Türk sanat müziğinin usta isimleriyle aynı sahnede buluştu. Aylin Şengün Taşçı, Eda Karaytuğ, Melihat Gülses, Münip Utandı, Neval Güleç, Sennur Dinleyen ve Umut Akyürek’in öğrencilerle yaptıkları düetler büyük beğeni topladı.

Magazin 13.01.2023, 18:50 Emrah
Konserden Sonra Sıra Gecesinde Gönüllerince Eğlendiler

Türkiye Petrolleri Sosyal tesisler konser salonunda gerçekleşen konserde, Adıyaman’ın dağ köylerinden gelen kız öğrenciler hayatlarında ilk kez konser izlemenin mutluluğunu yaşadı.

Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Aşcı’nın ev sahipliğini yaptığı etkinliğe vali Mahmut Çuhadar da katıldı. Usta sanatçılar ve öğrenciler, ‘Duydum ki Unutmuşsun’,  ‘Şarkılar Ağlar’, Uzun İnce bir Yoldayım’ gibi bilinen eserlerin yanı sıra ‘Burası Adıyaman’, ‘Türkmen Gelini’ gibi Adıyaman’ın sevilen türkülerinden oluşan  geniş repertuarlarıyla, konseri dinlemeye gelenlere  unutulmaz bir müzik ziyafeti yaşattılar.

Projenin sanat yönetmenliğini yapan Aylin Şengün Taşçı, “Kültürel değerlerimizi korumak Türk müziğini tanıtmak ve yeni nesillere aktarmak amacıyla başladığımız bu güzel projenin parçası olmak bizim için büyük bir mutluluk. Biz bu çalışmayı yaparken Türkiye’nin her bölgesinde birçok ile gitmeyi hedefledik. Doğudaki ilk durağımız Adıyaman oldu. Çok severek ziyaret ettiğimiz bir şehrimiz. Buranın tarihsel dokusu, insanların sıcaklığı ve büyük bir misafirperverlikle oluşu her gelişimde içimi titretiyor” diye konuştu.

Usta sanatçılar konser bitiminde Perra’da gerçekleşen Sıra Gecesinde kurtlarını döktüler. Birbirinden renkli görüntülerin ortaya çıktığı etkinlikte müziğin büyüsüne kapılan Umut Akyürek, Melihat Gülses,  Aylin Şengün Taşçı, Neval Güleç, Sennur Dinleyen ve Eda Karaytuğ davul zurna eşliğinde halay çekerek doyasıya eğlendiler.


 

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