Son Dakika
Konser Maratonu Başlıyor
Başarılı şarkıcı Tuğba Yurt, yeni yıla Hatay’da girecek. Yurt yeni yıl ile birlikte konser maratonuna başlayacak.
Geçtiğimiz günlerde Ocak ayında Ersay Üner şarkısı yayınlayacağını müjdeleyen başarılı sanatçı Tuğba Yurt’un konser trafiği yoğunlaştı.
Yeni yıla Hatay’da girecek olan Yurt, akustik turnesi için 28 Ocak İstanbul’da 30 Ocak’ta Bursa’da 18 Şubat İzmir’de sahnede olacak.
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|O
|P
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|14
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