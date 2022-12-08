Pınar Altuğ, "Büyük heyecan içindeyim. Sürekli prova yapmak istiyoruz. Kusursuz olsun istiyoruz. Buradan da herkesi davet ediyoruz" dedi.

Pınar Altuğ, 2022 yılının son ayında yıl değerlendirmesini yaparak yılbaşını da nasıl geçireceğini şöyle anlattı, "Yılbaşında komşularımız ile sitede olmayı tercih ediyoruz. Çocuklarımızla vakit geçirmeyi çok seviyoruz. Gençler bazen ayrılmak istiyor ama. Sitemizdeki komşularımız birisi oraya gidiyor birisi oraya gidiyor ama yemekler beraber yenir. Benim komşularım olmazsa olmaz. Onlar iyi ki varlar" diyerek komşuluğun bitmediğine ve onun için çok önemli bir durum olduğuna dikkat çekti. Altuğ'un geçtiğimiz aylarda tekrardan şehre taşınacağına dair haberler çıkmıştı. Pınar Altuğ bu açıklamalar hakkında ise, "Taşınma yok arkadaşlar. Eğer taşınırsam bu saatten sonra genç kızım olduğu için şehire taşınırım dedim. Sessizlik, sakinlik ve komşularımız ile biz çok mutluyuz" diye konuştu.

‘KADIN GİYİYOR ADAM NİYE GİYMESİN?’

Son dönemde Berdan Mardini'nin tayt giymesi sosyal medyanın gündemine oturmuştu. Pınar Altuğ, erkeklerin tayt giymesi ile alakalı, "Herkes istediğini giyer. Moda o kadar özgür ki. Herkes mutlu olduğunu giyer. Moda'dan etkilenmeme şansın var mı? Mağazalar'da bunlar satılıyor. Bu işin erkek kadını yok. Herkes nerde ne giyeceğini bilir zaten. Kadın giyiyor adam niye giymesin?" diyerek Mardini'ye destek verdi.

‘DENİZ KENARINDAKİ ŞORT İLE AVM'DEKİ ŞORTUN BOYU FARKLI OLABİLİR’

Yine gündem üzerinden sorulara yanıt veren Pınar Altuğ, Ömür Gedik'in geçtiğimiz yıllarda yaptığı, "İstanbul AVM’lerindeki bazı kızların şortlarının boyu gerçekten ayıp sınırını aşmış durumda... Plajda değilsiniz diyeceğim ama bence zaten bilerek yapıyorlar..." şeklinde şort açıklamasına ise, "Deniz kenarında giyeceğin şortun boyu ile şehir içindeki bir alışveriş merkezindeki şortun boyu farklı olabilir. Bunu nasıl taşıdığına bağlı. Benim yıllarca mini eteklerim konuşuldu ama ben rahat ediyorum, üşümüyorum da" yanıtını verdi.