Flaş HaberSıla Türkoğlu'nun Instagram'la İmtihanı!
Son Dakika
Kök hücre tedavisi ile saçına bakım yaptırdı!
Yakışıklı oyuncu Mert Öcal önceki gün saçlarına bakım yaptırmak için soluğu Gold Cityhair'de aldı.
Oyuncu Mert Öcal, Ataşehir'deki Gold Cityhair'de saçlarına önce kendisinden alınan kan ve kök hücre ile PRP tedavisi yaptırdı.
Saçlarını kuvvetlendirmek için yapılan bu tedavi sonrası oyuncuya daha sonra lazer tedavisi yapıldı. Yaklaşık on seans yaptıran oyuncu her erkeğin kendine özen göstermesi gerektiğini söyledi.
Öcal erkeklerin en az kadınlar kadar bakım yaptırdığını metroseksüelliğin artık gerekli olduğu söyledi.
Günün Anketi Tümü
Cumhuriyet'in 100. Yıl Marşı'nı kim seslendirmeli?
14
parçalı bulutlu
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|13
|29
|2. Galatasaray
|13
|27
|3. Adana Demirspor
|13
|24
|4. Konyaspor
|14
|24
|5. Başakşehir
|13
|24
|6. Kayserispor
|14
|23
|7. Trabzonspor
|13
|23
|8. Beşiktaş
|13
|22
|9. Alanyaspor
|14
|17
|10. Gaziantep FK
|13
|16
|11. Antalyaspor
|12
|16
|12. Giresunspor
|13
|15
|13. Kasımpaşa
|13
|15
|14. Hatayspor
|13
|14
|15. Karagümrük
|13
|13
|16. Ankaragücü
|13
|13
|17. Sivasspor
|14
|11
|18. İstanbulspor
|13
|8
|19. Ümraniye
|13
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|13
|30
|2. Samsunspor
|13
|23
|3. Boluspor
|12
|22
|4. Pendikspor
|12
|21
|5. Bodrumspor
|12
|21
|6. Keçiörengücü
|12
|21
|7. Rizespor
|12
|19
|8. Manisa FK
|12
|19
|9. Bandırmaspor
|12
|18
|10. Göztepe
|12
|17
|11. Sakaryaspor
|13
|16
|12. Altay
|13
|15
|13. Adanaspor
|13
|14
|14. Erzurumspor
|12
|13
|15. Tuzlaspor
|12
|12
|16. Altınordu
|12
|12
|17. Ö.K Yeni Malatya
|13
|10
|18. Gençlerbirliği
|12
|7
|19. Denizlispor
|12
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|14
|37
|2. M.City
|14
|32
|3. Newcastle
|15
|30
|4. Tottenham
|15
|29
|5. M. United
|14
|26
|6. Liverpool
|14
|22
|7. Brighton
|14
|21
|8. Chelsea
|14
|21
|9. Fulham
|15
|19
|10. Brentford
|15
|19
|11. Crystal Palace
|14
|19
|12. Aston Villa
|15
|18
|13. Leicester City
|15
|17
|14. Bournemouth
|15
|16
|15. Leeds United
|14
|15
|16. West Ham United
|15
|14
|17. Everton
|15
|14
|18. Nottingham Forest
|15
|13
|19. Southampton
|15
|12
|20. Wolves
|15
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|14
|37
|2. Real Madrid
|14
|35
|3. Real Sociedad
|14
|26
|4. Athletic Bilbao
|14
|24
|5. Atletico Madrid
|14
|24
|6. Real Betis
|14
|24
|7. Osasuna
|14
|23
|8. Rayo Vallecano
|14
|22
|9. Villarreal
|14
|21
|10. Valencia
|14
|19
|11. Mallorca
|14
|19
|12. Real Valladolid
|14
|17
|13. Girona
|14
|16
|14. Almeria
|14
|16
|15. Getafe
|14
|14
|16. Espanyol
|14
|12
|17. Celta Vigo
|14
|12
|18. Sevilla
|14
|11
|19. Cadiz
|14
|11
|20. Elche
|14
|4