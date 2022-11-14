Kök hücre tedavisi ile saçına bakım yaptırdı!

Oyuncu Mert Öcal, Ataşehir'deki Gold Cityhair'de saçlarına önce kendisinden alınan kan ve kök hücre ile PRP tedavisi yaptırdı.

Saçlarını kuvvetlendirmek için yapılan bu tedavi sonrası oyuncuya daha sonra lazer tedavisi yapıldı. Yaklaşık on seans yaptıran oyuncu her erkeğin kendine özen göstermesi gerektiğini söyledi.

Öcal erkeklerin en az kadınlar kadar bakım yaptırdığını metroseksüelliğin artık gerekli olduğu söyledi.

