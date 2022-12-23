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KÖFN'den Alkışlanacak Hareket
Salman Tin ve Bilge Kağan Etil’in oluşturduğu KÖFN grubu 'Bi' Tek Ben Anlarım' şarkılarıyla yıla damga vururken En Çok Çalan Şarkılar listesinde on altı hafta zirve kalarak büyük bir başarıya imza attı.
Büyük bir hayran kitlesi edinen KÖFN grubu, 4 Ocak Çarşamba günü Türkiye’nin ünlü isimlerle canlı video görüşme hizmeti veren ilk platformu platofan üzerinden gerçekleşecek bir etkinlikte sevenleriyle buluşmaya hazırlanıyor.
Etkinliğin ilk bölümünde konser verecek olan KÖFN hayranlarından gelen soruları da yanıtlayacak. Etkinliğin ikinci bölümünde 5 hayranıyla yüz yüze online görüşme yapacak olan grup üyeleri etkinliğe katılan 10 kişiye konser bileti hediye edecek ve şanslı bir hayranı da KÖFN’ün kulisine girme şansı yakalayacak. Etkinlikten elde edilen bir kısmı Kanserli Çocuklara Umut Vakfı'na bağışlanacak.
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