KÖFN'den Alkışlanacak Hareket

Büyük bir hayran kitlesi edinen KÖFN grubu, 4 Ocak Çarşamba günü Türkiye’nin ünlü isimlerle canlı video görüşme hizmeti veren ilk platformu platofan üzerinden gerçekleşecek bir etkinlikte sevenleriyle buluşmaya hazırlanıyor.

Etkinliğin ilk bölümünde konser verecek olan KÖFN hayranlarından gelen soruları da yanıtlayacak. Etkinliğin ikinci bölümünde 5 hayranıyla yüz yüze online görüşme yapacak olan grup üyeleri etkinliğe katılan 10 kişiye konser bileti hediye edecek ve şanslı bir hayranı da KÖFN’ün kulisine girme şansı yakalayacak. Etkinlikten elde edilen bir kısmı Kanserli Çocuklara Umut Vakfı'na bağışlanacak.