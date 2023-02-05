Klasik Gülşen! Sahne Kıyafetiyle Dikkat Çekti

Gülşen iki saat süren konserinde performansı, tamamı Swarovski taşlarla kaplı tulumu ve muhteşem fiziğiyle nefesleri kesti. Geniş kitlelerin dilinde marş olan tüm hit şarkılarını peşi sıra söyleyen Gülşen, hafızalardan kolay kolay silinmeyecek bir konsere daha imzasını attı.