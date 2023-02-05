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Klasik Gülşen! Sahne Kıyafetiyle Dikkat Çekti
Sahne kıyafetleriyle adından söz ettiren ünlü şarkıcı Gülşen, Antalya'da hayranlarının karşısına çıktı. Ünlü şarkıcı Gülşen, yine sahne kostümüyle dikkat çekti. İşte haberin detayları...
Gülşen, Antalya'da Nirvana Otel'in Cosmos Theatre sahnesinde hayranlarını yine büyüledi. Sahnede her geçen gün devleşen, performansı ve güzelliği ile izleyenleri kendisine hayran bırakan Gülşen'in haftalar öncesinden sold out olan konseri çok yoğun bir ilgiyle karşılanırken izdihama yol açtı.
Gülşen iki saat süren konserinde performansı, tamamı Swarovski taşlarla kaplı tulumu ve muhteşem fiziğiyle nefesleri kesti. Geniş kitlelerin dilinde marş olan tüm hit şarkılarını peşi sıra söyleyen Gülşen, hafızalardan kolay kolay silinmeyecek bir konsere daha imzasını attı.
Gülşen'in bir sonraki konseri 11 Şubat İstanbul Volkswagen Arena'da gerçekleşecek.
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