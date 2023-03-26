Kızılcık Şerbeti'nin Nursema'sı Ceren Karakoç'tan Flaş Aşk Açıklaması

Kızılcık Şerbeti'nde Nursema karakterine hayat veren Ceren Karakoç, Hürriyet'ten Hakan Gence'ye konuştu.

İşte Karakoç'un röportajdan kesitleri...

Bundan sonra ne istiyorsun bu meslekten?

Bu saatten sonra kendimi tanıtıp “Ya ben aslında bu işi yapabilirim, bana bir şans verseniz” demeyeyim. Birileri bana güvensin ve o rolü teslim etsin. Tabii deneme çekimi falan, gerekeni yapayım. Ama birileri de artık beni görsün.

Dizide iki farklı kültürü ve onların, çocuklarının aşkını görüyoruz. Sence aşka dil, din, ırk engel olur mu?

Hayır. Arkadaşlıkta da aşkta da kıstaslarım yoktur benim. Farklı mesleklerden, farklı görüşlerden gelebilir, farklı sosyal çevrede büyümüş olabilir.

Sen bu kadar âşık olsan aileni karşına alır mıydın?

Evet, aşk için ailemi karşıma alırdım.

Ailenin onaylamadığı ilişkin oldu mu?

Hayır. Ama mesela eşimle farklı kültürlerden geliyoruz. O Diyarbakırlı, Doğulu bir ailede büyümüş. Ben Çanakkale doğumluyum. Doğu-Batı sentezini eşimle yaşıyorum. Ama aramızda bir sorun yaratmıyor bu.