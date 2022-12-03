Kızılcık Şerbeti'nde Flaş Gelişme!

Show TV’de ekrana gelen Gold Film imzalı “Kızılcık Şerbeti” dizisi her hafta izlenme oranlarını artırarak ekran yolculuğuna devam ediyor.

Yapımcılığını Faruk Turgut’un üstlendiği, Barış Kılıç, Evrim Alasya, Settar Tanrıöğen, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu, Doğukan Güngör ve Müjde Uzman’ın başlıca rollerini paylaştığı “Kızılcık Şerbeti”nin dün akşam yayınlanan sürükleyici bölümüyle büyük beğeni topladı.

Dizi, AB’de 4.44 izlenme oranı 10.86 izlenme payı, ABC1’de 4.37 izlenme oranı 9.51 izlenme payı, Total’de ise 3.65 izlenme oranı 8.20 izlenme payı aldı.

KIZILCIK ŞERBETİ SON BÖLÜMDE NE OLDU?

Pembe, Alev'i suçlamış ancak hatalı olduğunu görmüştür. Bu yanlış davranış her iki aile üzerinde geniş etki yaratacak, Pembe kocasından yaptığı hatayı nasıl saklayacağını bilemeyecektir. Ancak Nilay'ın organize etmesiyle Abdullah durumu öğrenecek ve karısıyla ciddi anlamda gerilecektir.

Yolda bulduğu bir köpek yavrusunu eve getiren Doğa, bu hareketinin ne gibi sonuçlar doğuracağını hiç hesap etmez. Bu arada Doğa'nın babası Kayhan boş durmayacak, zengin dünürlerinden nasıl nem alacağının hesaplarını yapacaktır. Ömer'in oğlu ile kendi kızı arasındaki soruna bir çözüm bulmak için harekete geçen Kıvılcım, her konuda olduğu gibi burada da en büyük desteği Ömer'den görecektir. Sular tam durulmamışken Doğa'nın kontrol amaçlı doktor ziyareti, iki aile arasındaki görüş farklılıkları nedeniyle yeni bir soruna neden olacaktır. Ancak en kötü sürpriz Kıvılcım'ı beklemektedir.