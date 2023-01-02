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Kızı Şahan Gökbakar'a Ruj Sürdü
Filmleriyle gişe rekorları kıran ve son olarak Recep İvedik 7 filmiyle izleyici karşısına çıkan ünlü komedyen Şahan Gökbakar, sosyal medyada paylaştığı kareyle güldürdü. İşte haberin detayları...
Recep İvedik 7 filmiyle gündem olan Şahan Gökbakar, sosyal medyayı aktif kullanmaya devam ediyor.
2015 yılında Selin Ortaçlı ile evlenen ve Deniz Efe Gökbakar ile Ela Gökbakar adında iki çocuğu bulunan komedyen, son paylaşımıyla dikkat çekti.
Gökbakar, kızı Ela'nın kendiinin dudağına ruj sürdüğü anı yayınladı.
Komedyen, "Kız babası olmak. Yeni oyuncak makyaj setini üzerimde deniyor Eloş" diye yazarak, gülme, kalp ve nazar boncuğu emojisi koydu.
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