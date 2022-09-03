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Kızı fotoğrafını paylaştı! işte son hali...
Marmaris'te gözlerden uzak yaşam süren arabesk müziğin usta ismi Ferdi Tayfur, yeni görüntüsü ortaya çıktı. Tayfur'un son halini kızı Tuğçe Tayfur paylaştı.
Magazin 03.09.2022, 15:22 03.09.2022, 15:28 tarkan abdullahoğulları
2011 yılında yüz felci geçiren ve o zamandan bu yana gözlerden uzak bir yaşam süren arabesk müziğin usta ismi Ferdi Tayfur’un yeni görüntüleri ortaya çıktı. Marmaris'te yaşayan 77 yaşındaki sanatçının fotoğrafını, kızı Tuğçe Tayfur sosyal medyada paylaştı.
Tuğçe Tayfur babasının ve oğlu Taner Efe'nin bu tatil karesini takipçilerin beğenisine sunuldu. Şeker hastalığıyla da mücadele eden usta sanatçının beyazlayan saçları ve sakalları dikkat çekti.
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