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Kız Kardeşinin Şarkısıyla Büyük Çıkış
Uzun bir aradan sonra ikinci single’ı ile hayranlarının karşısına çıkmaya hazırlanan güzel şarkıcı Nevin Şimşek yeni şarkısı ‘Yarım kaldım’ ile sevenleriyle buluştu.
Sözü ve müziği kız kardeşi Şeyma Şimşek’ten alan şarkıcı Nevin Şimşek, “Yarım kaldım müzik marketlerde çıkar çıkmaz yüz binleri geçti. Bu yaza en çok dinleyenler arasında olacağız” dedi.
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