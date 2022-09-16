Kız Arkadaşıyla Bebeköy'de Görüntülendi!

Gece hayatına hız kesmeden devam eden Rüzgar Çetin, önceki gece Bebeköy'deki bir mekan çıkışında kız arkadaşıyla görüntülendi.

Kız arkadaşıyla arabaya binen Çetin, kameralara görüntü vermemek için şoförüne 'hızlı git' talimatını verdi.

RÜZGAR ÇETİN KİMDİR?

Ünlü yönetmen Sinan Çetin’in dört oğlundan en büyüğü olan Rüzgar Çetin, 1985 doğumludur. 37 yaşındaki Rüzgar Çetin, bugüne kadar gece hayatı ve karıştığı olaylar ile sık sık medya dünyasında konu olmuştur.

Bir dönem oyuncu olmak istediği ile gündeme gelmiş ancak daha sonra yaptığı “Oyunculuk bana göre değil” açıklaması ile bu hayalinden vazgeçmiştir.

Babası Sinan Çetin, onu işi öğrenmesi için Taksim’de bir şirketine stajyer olarak vermiştir. Kendini bu alanda geliştiren Rüzgar Çetin daha sonra emlakçılık sektöründe faaliyet gösteren bir şirket kurmuştur. Şimdilerde Cihangir'de çok sayıda emlağı olan babasının emlaklarını yönetmekte.