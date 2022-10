Kıvanç Tatlıtuğ'dan Hayranlarını Üzen Karar!

Geçtiğimiz aylarda babalık sevinci yaşayan Kıvanç Tatlıtuğ, son olarak Beren Saat’le Last Call İstanbul filminde başrolü paylaşmıştı.

Tatlıtuğ'un adı uzun süredir “Kral Kaybederse” dizisi için geçiyordu. Tatlıtuğ’un partnerini kimin oynayacağı da merak konusuydu.

KENDİ İSTEĞİYLE PROJEDEN AYRILDI

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Gelen son bilgiye göre Kıvanç Tatlıtuğ, Gülseren Budayıcıoğlu’nun aynı adlı eserinden uyarlanan “Kral Kaybederse” dizisinden kendi isteğiyle ayrıldı.

KIVANÇ TATLITUĞ KİMDİR?

Kıvanç Tatlıtuğ 27 Ekim 1983 tarihinde Adana'da doğdu. Ülkerspor, Beşiktaş ve Fenerbahçe gibi önemli klüplerde profesyonel olarak basketbol oynayan ve sakatlık sonucu basketbolu bırakmak zorunda kalan Kıvanç Tatlıtuğ, 2002 Yılında Best Model of Turkey yarışmasına katılarak birincilik elde etti. Ardından aynı yıl yapılan Best Model of the World yarışmasında da birinci olan Kıvanç Tatlıtuğ, Fransız mankenlik ajansı Success'ten gelen teklifle Paris'e yerleşti ve 1.5 yıl hayatını orada sürdürdü.

Fransa’da yaşadığı dönemde gelen dizi tekliflerini değerlendirmek üzere Türkiye’ye dönüp, Okan Bayülgen'den ve Devlet Tiyatrosu oyuncusu Laçin Ceylan'dan oyunculuk eğitimi gördü. İlk oyunculuk deneyimini 2005 yılında yayınlanan Gümüş dizinde başrol oynayarak deneyimledi. Kıvanç Tatlıtuğ daha sonra; Menekşe ile Halil, Amerikalılar Karadeniz'de, Aşk-ı Memnu, Ezel, Sekiz, Kuzey Güney, Kelebeğin Rüyası, Kurt Seyit ve Şura, Cesur ve Güzel, Hadi Be Oğlum, Çarpışma ve Organize İşler: Sazan Sarmalı gibi yapımlarda kamera karşısına geçti. 19 Şubat 2016'da stil danışmanı Başak Dizer ile Paris'te dünyaevine giren Kıvanç Tatlıtuğ, 1.87 metre boyunda ve Akrep burcudur.

Kıvanç Tatlıtuğ’un rol aldığı diziler ve filmler:

2005 Gümüş (Mehmet) (TV Dizisi)

2006 Acemi Cadı (TV Dizisi)

2007 Amerikalılar Karadeniz’de 2 (Halil) (Sinema Filmi)

2008 2009 Aşk-ı Memnu (Behlül) (TV Dizisi)

2008 Menekşe ile Halil (Halil) (TV Dizisi)

2010 Ezel (Sekiz) (TV Dizisi)

2010 Oyuncak Hikayesi 3 (Seslendirme)

2011 2012 Kuzey Güney (Kuzey) (TV Dizisi)

2013 Kelebeğin Rüyası (Muzaffer) (TV Dizisi)

2014 Kurt Seyit ve Şura (Kurt Seyit) (TV Dizisi)

2016 Siyah Beyaz (TV Dizisi)

2017 Güzel ve Cesur (Cesur) (TV Dizisi)

2018 Hadi Be Oğlum (Ali) (Sinema Filmi)

2018 Çarpışma (Kadir) (TV Dizisi)

2019 Organize İşler 2: Sazan Sarmalı (Saruhan) (Sinema Filmi)

2021 Into the Night Arman Konuk oyuncu / Netflix

2022 Yakamoz S-245 Başrol oyuncusu / Netflix

2022 Âşıklar Bayramı