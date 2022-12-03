Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer'in Evi Ortaya Çıktı!

Ünlü stil danışmanı Başak Dizer, eşi Kıvanç Tatlıtuğ ve oğluyla yaşadığı Kemerburgaz'daki muhteşem evinin kapılarını Maison Française dergisine açtı.

Çiftin evinde modern aksesuarlarla vintage mobilyaların uyumu dikkat çekti.

Dizer, evin dekorasyonunda pop art ve doğadan ilham alan eğlenceli, renkli, dikkat çekici parçalara yer verdi.

BAŞAK DİZER KİMDİR?

Başak Dizer, 13 Nisan 1977 tarihinde İstanbul’da doğdu. İstanbul'da LCC tasarım bölümü ve Mimar Sinan Üniversitesi moda tasarım bölümü eğitim sertifikaları aldı. Dizer, Aşk-ı Memnu dizisinde stil danışmanlığı yaptı.Başak Dizer, ilk evliliğini Oren Fransez ile yaptı.

Başka Dizer, Kıvanç Tatlıtuğ ile 2016 yılında sade bir törenle nikah masasına oturdu. 2022 yılında Kurt Efe adını verdiği oğlunu dünyaya getirdi.