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Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer'den Üzen Haber

Bir süredir ortalarda görünmeyen Kıvanç Tatlıtuğ ve eşi Başak Dizer'den kötü haber geldi. İşte detaylar...

Magazin 05.11.2022, 10:11 05.11.2022, 10:59 arif hür
Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer'den Üzen Haber

Nisan ayında oğlu Kurt Efe'ye kavuşan Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer'den üzücü haber geldi.

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Oğlu Kurt Efe doğduktan sonra yaşamlarını Bodrum'da sürdürmeye karar veren Kıvanç Tatlıtuğ-Başak Dizer çifti koronavirüse yakalandı.

Geçtiğimiz günlerde yüksek ateş belirtisiyle test yaptıran çiftin sonuçları pozitif çıktı.

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Bodrum'daki evlerinde karantinaya çekilen Tatlıtuğ Ailesi'nin hastalığı hafif atlattığı öğrenildi.

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NETFLİX'İN GECESİNE BU YÜZDEN KATILAMADI

Kıvanç Tatlıtuğ'un, iki projesinin olduğu Netflix'in gecesine de bu nedenle katılamadığı bildirildi. (Akşam)

BAŞAK DİZER KİMDİR?

Başak Dizer, 13 Nisan 1977 tarihinde İstanbul’da doğdu. İstanbul'da LCC tasarım bölümü ve Mimar Sinan Üniversitesi moda tasarım bölümü eğitim sertifikaları aldı. Dizer, Aşk-ı Memnu dizisinde stil danışmanlığı yaptı.Başak Dizer, ilk evliliğini Oren Fransez ile yaptı.

Başka Dizer, Kıvanç Tatlıtuğ ile 2016 yılında sade bir törenle nikah masasına oturdu.  2022 yılında Kurt Efe adını verdiği oğlunu dünyaya getirdi.

KIVANÇ TATLITUĞ KİMDİR?

Kıvanç Tatlıtuğ 27 Ekim 1983 tarihinde Adana'da doğdu. Ülkerspor, Beşiktaş ve Fenerbahçe gibi önemli klüplerde profesyonel olarak basketbol oynayan ve sakatlık sonucu basketbolu bırakmak zorunda kalan Kıvanç Tatlıtuğ, 2002 Yılında Best Model of Turkey yarışmasına katılarak birincilik elde etti. Ardından aynı yıl yapılan Best Model of the World yarışmasında da birinci olan Kıvanç Tatlıtuğ, Fransız mankenlik ajansı Success'ten gelen teklifle Paris'e yerleşti ve 1.5 yıl hayatını orada sürdürdü.

Fransa’da yaşadığı dönemde gelen dizi tekliflerini değerlendirmek üzere Türkiye’ye dönüp, Okan Bayülgen'den ve Devlet Tiyatrosu oyuncusu Laçin Ceylan'dan oyunculuk eğitimi gördü. İlk oyunculuk deneyimini 2005 yılında yayınlanan Gümüş dizinde başrol oynayarak deneyimledi. Kıvanç Tatlıtuğ daha sonra; Menekşe ile Halil, Amerikalılar Karadeniz'de, Aşk-ı Memnu, Ezel, Sekiz, Kuzey Güney, Kelebeğin Rüyası, Kurt Seyit ve Şura, Cesur ve Güzel, Hadi Be Oğlum, Çarpışma ve Organize İşler: Sazan Sarmalı gibi yapımlarda kamera karşısına geçti. 19 Şubat 2016'da stil danışmanı Başak Dizer ile Paris'te dünyaevine giren Kıvanç Tatlıtuğ, 1.87 metre boyunda ve Akrep burcudur.

Ödülleri:
2009  36.Altın Kelebek Tv Yıldızları Ödülleri, En İyi Erkek Oyuncu  Aşk-ı Memnu
2012  39.Altın Kelebek Tv Yıldızları Ödülleri, En İyi Erkek Oyuncu  Kuzey Güney
2013  Yılın Yıldızları, En Beğenilen Erkek Dizi Oyuncusu  Kuzey Güney
2013  18. Sadri Alışık Sinema ve Tiyatro Oyuncu Ödülleri  Yılın En Başarılı Erkek Oyuncusu  Kelebeğin Rüyası
2014  46. Siyad Türk Sineması Ödülleri  En iyi erkek oyuncu Kelebeğin Rüyası

Kıvanç Tatlıtuğ’un rol aldığı diziler ve filmler:
2005  Gümüş (Mehmet) (TV Dizisi)
2006  Acemi Cadı (TV Dizisi)
2007  Amerikalılar Karadeniz’de 2 (Halil) (Sinema Filmi)
2008  2009  Aşk-ı Memnu (Behlül) (TV Dizisi)
2008  Menekşe ile Halil (Halil) (TV Dizisi)
2010  Ezel (Sekiz) (TV Dizisi)
2010  Oyuncak Hikayesi 3 (Seslendirme)
2011  2012  Kuzey Güney (Kuzey) (TV Dizisi)
2013  Kelebeğin Rüyası (Muzaffer) (TV Dizisi)
2014  Kurt Seyit ve Şura (Kurt Seyit) (TV Dizisi)
2016  Siyah Beyaz (TV Dizisi)
2017  Güzel ve Cesur (Cesur) (TV Dizisi)
2018  Hadi Be Oğlum (Ali) (Sinema Filmi)
2018  Çarpışma (Kadir) (TV Dizisi)
2019  Organize İşler 2: Sazan Sarmalı (Saruhan) (Sinema Filmi)

#Kıvanç Tatlıtuğ #başak dizer #Koronavirüs #Magazin #haber
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