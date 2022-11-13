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Kıvanç Tatlıtuğ'un oğlu Kurt Efe denizle tanıştı
Başak Dizer ve Kıvanç Tatlıtuğ çiftinin 7 aylık oğulları Kurt Efe, Bodrum tatilinde denizle tanıştı. Başak Dizer oğlu Kurt Efe'nin denizde çekilmiş fotoğrafını ilk kez paylaştı.
Altı yıl önce dünyaevine giren magazin dünyasının gözde çiftlerinden Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer, altı ay önce oğulları Kurt Efe'ye kavuşmuştu.
KURT EFE BABASIYLA YÜZDÜ
Başak Dizer-Kıvanç Tatlıtuğ çiftinin yedi aylık oğulları Kurt Efe Bodrum tatilinde denizle tanıştı. Dizer sosyal medyada oğlu Kurt Efe'yi paylaşması üzerine takipçileri tarafından beğeni yağmuruna tutuldu.
Başak Dizer, geçtiğimiz ay da oğlunun fotoğrafını sosyal medya hesabında takipçileriyle paylaşmıştı. Kurt Efe'nin yüzünü göstermemeyi tercih eden Dizer'in gönderisi takipçilerinden oldukça ilgi görmüştü.
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