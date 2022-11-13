Kıvanç Tatlıtuğ'un oğlu Kurt Efe denizle tanıştı 

Altı yıl önce dünyaevine giren magazin dünyasının gözde çiftlerinden Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer, altı ay önce oğulları Kurt Efe'ye kavuşmuştu.

KURT EFE BABASIYLA YÜZDÜ

Başak Dizer-Kıvanç Tatlıtuğ çiftinin yedi aylık oğulları Kurt Efe Bodrum tatilinde denizle tanıştı. Dizer sosyal medyada oğlu Kurt Efe'yi paylaşması üzerine takipçileri tarafından beğeni yağmuruna tutuldu.

Başak Dizer, geçtiğimiz ay da oğlunun fotoğrafını sosyal medya hesabında takipçileriyle paylaşmıştı. Kurt Efe'nin yüzünü göstermemeyi tercih eden Dizer'in gönderisi takipçilerinden oldukça ilgi görmüştü.

