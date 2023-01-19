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Kıvanç Tatlıtuğ Rahatsızlandı
Kıvanç Tatlıtuğ'un birkaç gün önce gıda zehirlenmesi nedeniyle hastanelik olduğu ortaya çıktı. Ünlü oyuncu Aile dizisinin setine ara vermek zorunda kaldı. İşte haberin detayları...
Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Kıvanç Tatlıtuğ’un gıda zehirlenmesi nedeniyle hastanelik olduğu öğrenildi.
Aile dizisinde Serenay Sarıkaya’yla başrol oynayan ünlü oyuncu bugün kendisini iyi hissedince sete gitti.
Ancak Tatlıtuğ çekimlere başlamaya hazırlandığı anda tekrar rahatsızlandı. Kendisini kötü hisseden yakışıklı oyuncunun seti iptal edildi.
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