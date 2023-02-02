Kıvanç Tatlıtuğ'dan Oğlu Kurt Efe'yle Poz

Stilist Başak Dizer ile altı yıl önce Paris'te nikâh masasına oturan ve mutlu birlikteliği devam eden oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, 15 Nisan'da ilk kez baba olmanın mutluluğunu yaşamıştı. Şimdilerde baba olmanın tadını çıkaran Tatlıtuğ'un oğlu Kurt Efe ile yeni fotoğraflarını kız kardeşi Melisa Tatlıtuğ sosyal medya hesabından paylaştı.

Oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ (38) ve stilist eşi Başak Dizer (45) geçen nisan ayında oğulları Kurt Efe’yi kucaklarına alarak ilk kez anne baba olmanın heyecanını yaşamıştı. Çocuklarını gözlerden uzak büyüten ünlü çift, sosyal medya paylaşımlarıyla gündem oluyor.

Son olarak Kıvanç Tatlıtuğ ve oğlu Kurt Efe’nin yeni karelerini oyuncunun kız kardeşi Melisa Tatlıtuğ Instagram hesabından yayınladı. Ağabeyi ve yeğeninin fotoğrafını çeken Melisa Tatlıtuğ, paylaşımına “Halam” notunu düştü. Kurt Efe’nin yüzünün gizlenmesi dikkatlerden kaçmadı.