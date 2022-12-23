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Kıvanç Tatlıtuğ'dan eşi Başak Dizer'e Romantik Mesaj
İtalya tatiline devam eden Başak Dizer ile Kıvanç Tatlıtuğ, fotğraflarını sosyal medyadan paylaşmaya devam ediyor. Dizer'in son fotoğrafına oyuncunun yaptığı yorum kısa sürede gündem oldu. İşte detaylar...
Kıvanç Tatlıtuğ, eşi Başak Dizer ve oğlu Kurt Efe ile İtalya tatiline devam ediyor. Bir süredir İtalya'daki şehirleri dolşana ailenin son durağı Milano oldu.
Başak Dizer, eşi Kıvanç Tatlıtuğ'un çektiği kareleri Instagram'dan yayınladı.
Dizer'in telefonda konuştuğu karelere Tatlıtuğ'un yorumu damga vurdu. Tatlıtuğ, tasarımcıya, "Durmadan seni konuşabilirim" diye yazdı.
Tatlıtuğ'un yorumu kısa sürede binlerce beğeni aldı.
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