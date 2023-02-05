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Kitabını Senaryolaştıracak
Başarılı oyuncu Sera Kutlubey, Etiler’de görüntülendi. Kutlubey, ‘Plüton Düş’üşü’ adlı kitabını senaryolaştıracağını söyledi.
‘Plüton’un Düş’üşü’ isimli kitabını senaryolaştırmak istediğini söyleyen oyuncu Sera Kutlubey, “Güzel yorumlar aldım. Şimdi senaryolaştırma gibi bir durumumuz var, heyecanlıyım. Onunla ilgili de ufak tefek çalışmalara başladık” dedi.
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