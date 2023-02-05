Kitabını Senaryolaştıracak

‘Plüton’un Düş’üşü’ isimli kitabını senaryolaştırmak istediğini söyleyen oyuncu Sera Kutlubey, “Güzel yorumlar aldım. Şimdi senaryolaştırma gibi bir durumumuz var, heyecanlıyım. Onunla ilgili de ufak tefek çalışmalara başladık” dedi.



