Kısmetse Olur'un Sevilen İsmi Değişimiyle Şaşırttı!

Kısmetse Olur'da Emre Ubeyli ile yaşadığı aşkla dikkat çeken Hazal Atabek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla gündem yarattı.

Yarışmanın bitmesinin ardından gözlerden uzak bir hayat sürdüren Hazal Atabek, fiziksel değişimiyle adından söz ettirdi.

Instagram'da 450 binden fazla takipçisi olan ünlü fenomen Hazal Atabek'in iddialı pozları binlerce beğeni aldı.

KISMETSE OLUR HAZAL ATABEK KİMDİR?

Bir döneme damgasını vuran Kısmetse Olur adlı yarışmaya katılan Hazal Atabek, yeniden gündeme geldi. Hazal Atabek, 1994 yılında Ankara'da dünyaya gelmiştir. 28 yaşında olan Atabek, işletmecilik yapmaktadır.

İŞTE HAZAL ATABEK'İN DİKKAT ÇEKEN DEĞİŞİMİ