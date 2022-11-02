Kısmetse Olur İçin Başvurular Başladı

Yayın hayatına yakında başlayacak olan Türkiye’nin ücretsiz dijital platformu Başlat; pek çok içerikle izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor. Yayınlandığı zaman çok ses getiren Kısmetse Olur ise yeni formatı ve sürprizleriyle Başlat’ta olacak. Evlenmek için yarışmak isteyen yeni yarışmacılar başvurularını http://baslatbasvuru.com/ adresinden yapabilecek. Türkiye’nin yeni dijital platformu Başlat’ın yayıncılığını üstlendiği Kısmetse Olur programının yeni sezonu için start verildi. Yenilenen formatıyla Kısmetse Olur evinin yarışmacısı olmak için başvurular http://baslatbasvuru.com/ adresi üzerinden alınıyor.