Kısmetse Olur Cansel'den Olay Poz! Değişimi Şaşırttı

Kısmetse Olur yarışmasıyla şöhrete kavuşan Cansel Çördük, yıllar içerisindeki değişimi ve iddialı pozarıyla sosyal medyanın gündemine oturdu.

POZU OLAY OLDU!

Kısmetse Olur Cansel Çördük, uzun bir aradan sonra yeni bir paylaşım yaptı.

Çördük, paylaşımına "Good girl gone bad (iyi kız kötüye gitti) notunu düştü.

CANSEL ÇÖRDÜK KİMDİR?

Cansel Çördük, 1995 yılında dünyaya geldi. Üniversite eğitimi için Antalya'dan İstanbul'a taşındı. Lisansını İstanbul Kültür Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünde tamamladı. Çılgın Dersane filminde rol alan Çördük, Kanal D ekranlarına yayınlanan Kısmetse Olur isimli yarışma ile adını geniş kitlelere duyurdu.

Aynı programda tanıştığı Eser West ile olan inişli çıkışlı ilişkisiyle sürekli gündem oluyordu. Sosyal medyada iddialı paylaşımlarda bulunan Cansel Çördük, modellik yapıyor.