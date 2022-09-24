Kıskançlık İtirafıyla Gündem Oldu!

Evliliklerini gözlerden uzak yaşayan Gupse Özay ve Barış Arduç çifti, 2020 yılında Çeşme'de evlendi.

Bir süredir ortalarda görünmeyen Gupse Özay, geçtiğimiz haftalarda Asya adını verdikleri kızını kucağına aldı.

Gupse Özay, kızı Asya ve köpeğinin bir anını Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı.

'YOK CANIM NE KISKANÇLIĞI?"

Güzel oyuncu kızı kucağındayken sevimli köpeklerinin bakışını çekerek “Yok canım ne kıskançlığı?” notunu ekledi.

GUPSE ÖZAY KİMDİR?

Ünlü oyuncu ve senarist Gupse Özay, 1984'te doğdu. Gupse Özay, Çerkes kökenli bir aileden İzmir'de dünyaya geldi. Çerkesçe olan adı "canımın içi" anlamına gelmektedir.

Gupse Özay Ege Üniversitesi Radyo Tv ve Sinema bölümünde okudu. Üniversite yıllarında dostlarıyla çektikleri Yaman Yaşamışım adlı belgesel ile ödül aldı. TRT’den, yapım şirketlerine; magazin dergilerinden dizi setlerine kadar kariyerine yarayacak her alanı denemiştir. Ve daha sonrasında 4 yıl reklam yazarlığı yapmış ve ardından işinden ayrılarak dizi sektörüne geçmiştir. Birkaç dizi denemesinden sonra,arkadaşlarıyla psikolog skeçlerini gerçekleştirmiş; bu sayede de Yalan Dünya dizisinde rol kapmıştır.

Gupse Özay 14 Kasım 2014 tarihinde vizyona giren ve senaryosunu kendi yazdığı, yönetmenliğini Hakan Algül'ün üstlendiği ilk sinema filmi Deliha'da Zeliha karakteriyle izleyici karşısına çıktı. 8 Nisan 2016 tarihinde vizyona giren Küçük Esnaf filminde Burcu karakteriyle başrol oynadı. 2 Aralık 2016'da vizyona giren ve senaryosunu kendi yazdığı Görümce filminin aynı zamanda ana karakterleri arasında yer aldı.

Gupse Özay, 2020 yılında kendisi gibi oyuncu olan Barış Arduç ile evlendi. Çiftin, Asya adında bir kızı var.

Gupse Özay Filmografi

Yalan Dünya (2012-2014) Nurhayat

Deliha (2014) Zeliha (aynı zamanda senaryosunu yazdı)

Ters Yüz (2015) Üzüntü (Seslendirme)

Küçük Esnaf (2016) Burcu

Görümce (2016) Yeliz (aynı zamanda senaryosunu yazdı)

Tatlım Tatlım (2017) Tatlım

Deliha 2 (2018) Zeliha (aynı zamanda senaryosunu yazdı ve yönetti)

Eltilerin Savaşı (2020) Sultan (aynı zamanda senaryosunu yazdı)

BARIŞ ARDUÇ KİMDİR?

Barış Arduç (d. 9 Ekim 1987, İsviçre), Türk dizi ve sinema oyuncusudur.

İsviçre'nin Scherzingen şehrinde doğup büyüyen daha sonra ailesiyle beraber Türkiye'ye kesin dönüş yapan Arduç, ilk ve orta öğrenimini burada tamamladı. Tiyatro sanatçısı Ayla Algan ile tanıştıktan sonra profesyonel oyunculuğa adım attı.

İlk olarak Küçük Hanımefendi (2011), Dinle Sevgili (2011), Pis Yedili (2011) gibi dizilerde rol aldıktan sonra Benim İçin Üzülme (2012), Bugünün Saraylısı (2013-2014) ve Racon: Ailem İçin (2015) gibi dizilerde rol aldı.

Kendisine şimdiki popülerliğini kazandıran Kiralık Aşk (2015-2017) adlı dizide yer aldı. Daha sonrasında Kuzgun ve Çukur adlı dizilerde de rol aldı. 2021 yılı itibari ile TRT 1'de yayımlanan Alparslan: Büyük Selçuklu dizisinde başrol oyuncusu olarak yer almaktadır.

Barış Arduç, meslektaşı Gupse Özay ile evlidir.