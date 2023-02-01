Kış Güneşi Simge’ye Vurdu

Yoğun bir çalışma temposu içinde olan ekranların başarılı sunucusu Simge Fıstıkoğlu, işlerinden fırsat buldukça kış güneşinin tadını çıkarıyor.

Youtube kanalındaki konuklarıyla gündemdeki konuları konuşan Simge Fıstıkoğlu, sık sık şehir dışında sunumlar yapıyor. Özellikle Antalya’daki sunumların hem iş hem de kısa dinlenme molaları olduğunu söyleyen Fıstıkoğlu, “İstanbul’un puslu havasından sonra Antalya güneşi bana hep çok iyi geliyor. Özellikle de kış güneşi daha enerjik, daha pozitif hissettiriyor. Fırsat buldukça güneşin tadını çıkarıyorum” diyor.

