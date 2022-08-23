Kırmızı Oda'nın Sevilen İsmi Nişantaşı'nda Ortaya Çıktı!

Oyuncu Aylin Paksoy, “Nişantaşı’nda oturuyorum. Şu an eğitimim devam ediyor. Boş zamanlarımda ise içimdeki alışveriş canavarını gezdirmeye çıkarıyorum. Bugün de o günlerden biri” dedi.

"SETLERE DÖNECEĞİM"

“Kırmızı Oda” dizisindeki oyunculuk performansınız çok konuşuldu. Yeni proje var mı? sorusuna ise, “Aslına bakarsanız düşündüğümden daha çok teklif oldu. Bende şaşırıyorum bu duruma. Ne yapacağımı bilmiyorum.

'Ah bu projede olmalıyım' dediğim an dizi setlerine döneceğim. Bu arada az önce set karavanlarını gördüm. Özlediğimi fark ettim” dedi.

AYLİN PAKSOY KİMDİR?

Aylin Paksoy, 23 eylül 1997 tarihinde dünyaya geldi. Çocukluğunun bir kısmını Rusya'da geçiren Paksoy, oyunculuğun yanı sıra çevirmenlik yapıyor.

Çeşitli festival filmlerinde ve kısa filmlerde yer alan Palsoy'un ilk dizi deneyimi ise Kırmızı Oda.