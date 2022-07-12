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Kim der '46 yaşında' diye! İlknur Soydaş bikinili pozlarıyla gençlere taş çıkardı
Serdar Ortaç’ın 'Karabiberim' şarkısının klibinde oynayan İlknur Soydaş, eşi Cem Pole ile Mikanos’ta tatil yapıyor. Soydaş, fit haliyle dikkat çekti.
90'lı yıllarda Serdar Ortaç’ın 'Karabiberim' şarkısının klibinde oynayan ve zeytin sahnesiyle adından söz ettiren model İlknur Soydaş, 2011 yılında Roma’da evlendiği İş insanı eşi Cem Pole ile bayram tatillerini Yunanistan’ın Mikanos adasında geçiriyorlar.
Model, tatil pozlarını sosyal medya hesabından paylaştı. Soydaş, ilerlemiş yaşına rağmen paylaşımlarda fit haliyle dikkat çekti.
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