Kıbrıs’ta Ebru Yaşar İzdihamı 

Sahne öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan Ebru Yaşar, yeni yılda bir çok Kıbrıs sahnesinin olacağını belirtirken “Biz Kıbrıs’ı seviyoruz. Burada buluşmaktan zevk alıyoruz, onlarda bizi seviyor. Çok sevdiğimiz oteller var. Direk Kıbrıslılar ve tüm Türkiye’den gelen hayranlarımızla da bir araya geliyoruz çok güzel oluyor. Yeni yılda Kıbrıs’ta sahnelerimiz olacak” dedi.



YALI ÇAPKINI FAVORİM

Ebru Yaşar hafta içi evde olduğunda favori dizileri olduğundan bahsederken, “Hafta içleri evde olduğumda dizileri takip ediyorum. ‘Yalı Çapkını’ ilk izlediğim günden itibaren benim favorim. ‘Üç Kız Kardeş’ ve Yasak Elma’ da ayrıca diğer favorilerim” dedi.

ORKESTRASINI YILBAŞINDA UNUTMADI

Yılbaşı alışverişine henüz çıkmadığını söyleyen Ebru Yaşar, hediye alıp vermeyi çok sevdiğini belirtirken “Henüz çıkmadım. Hediye almayı ve vermeyi severim. Bunun bir önemi yok. Önemli olan her ne olursa olsun düşünmek, şaşırtmak ve mutlu etmek. Ben çok seviyorum. Bu akşam orkestrama bir hediye yaptım. Ama onlar bana yaptı mı? bilemiyorum. Bana bir yılbaşı hediyesi gelmedi” diyerek espiri yaptı.

YENİ ALBÜM GELİYOR

Albüm çalışmalarına devam eden Yaşar, yeni yılda hayranlarınızı mutlu edecek haberleriniz var mı? sorusuna "Evet inşallah tabii ki…Bütün azmimle yeniden yeni şarkılarla buluşmak istiyorum. Ama çok seçiciyim biliyorsunuz. Bir şey yapmak için yapmayı sevmem. Hissettiğim aynı duyguda buluştum şarkılarla besteci arkadaşlarla. Ben bir yandan albüm gibi çalışıyorum. Albüme doğru gidiyor şu an Şarkıları aslında toparladım. Ama bazen de öyle bir şey oluyor ki şirketlerle konuşuyoruz. Çok ters köşe şeyler oluyor. Onu böyle hemen de değerlendirmek istiyorum aslında. Ne söylesem şu an yalan olur ama süprizler geliyor” dedi.

Yılbaşında Sapanca’da sahne alacak olan Yaşar, bölgeye yakın tüm sevenleri konserine beklediği söyledi.