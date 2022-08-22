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Kıbrıs ikinci memleketim
Geçtiğimiz hafta sonu Kıbrıs Lord’s Palace Hotel’ de sahne alan Koray Avcı, verdiği açık hava konserinde sevenlerine müziği ile unutulmaz bir gece yaşattı.
Koray Avcı, “Kıbrıs, her zaman benim ikinci memleketim olmuştur. Benim hiç albümüm olmadığı dönemler bile ben Kıbrıs’ ta mini konserler verirdim ve o dönem Kıbrıs, bana çok sahip çıkmıştır. O yüzden Kıbrıs’ın yeri bende ayrıdır.” dedi.
“Ünlü olduktan sonra bir değişim oldu mu hayatınızda?” sorusuna Avcı “Bir insanı para, şöhret, mal, mülk, servet, değiştirmez, insanın içinde değişmeye ihtiyaç vardır o yüzden insan değişir. Beni para değiştiremez, ben zengin bir ailenin çocuğuyum. Ben ailem fakirlik çektiği dönem bende tattım, o yüzden para insanı değiştirmez, insan değişmek isterse değişir.” diye cevap verdi.
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