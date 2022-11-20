Kibariye'den Seda Sayan itirafı

Sevilen şarkıcı Kibariye, Seda Sayan hakkında bir iddia ortaya attı.

Doğu Demirkol ile Alelade Show programına katılan Kibariye, Seda Sayan ile sarıldıkları pozu görünce alkış tutmaya başladı. Kibariye, Seda Sayan'ı kendisinin keşfettiğini iddia etti.

"SEDA'YI GÖRDÜM, MAŞALLAH ÇOK GÜZEL KADIN DEDİM"

Sayan ile 40 sene aynı evde yaşadığını söyleyen Kibariye, şöyle devam etti;

“Şu Seda’yı ne zaman görsem içimin yağları eriyor. Biz aynı evde 40 sene yaşadık. Bir butiğe gittim, kendime kazak almak istedim. Seda’yı bir gördüm, maşallah çok güzel kadın. ‘Sen buraya yakışmıyorsun. Sesin var mı senin?’ dedim. Azıcık şarkı okudu.

"ALT KADRO LAZIMDI, SEDA'YI BEN O ZAMAN KEŞFETTİM"

Bana da alt kadro lazımdı. Seda’yı ben o zaman keşfettim. Başka kimseye böyle bir şey yapmadım. Elektriğim Seda ile tuttu. Kalbi çok güzeldir Seda’nın. Ekranda nasıl konuşuyorsa aynı öyledir."

