Kevin Spacey ile Fotoğrafı Eleştirilen Burak Özçivit'ten İlk Açıklama 

Burak Özçivit, Katar'da bir çocuk oyuncuyu 14 yaşındayken istismar ettiği ve sonrasında birçok kişiyi mağdur ettiği iddiasıyla yargılanan Kevin Spacey ile fotoğrafını paylaşması tepki çekmişti. Yüzlerce tepki mesajı alan oyuncu, Instagram'dan yayınladığı kareleri kaldırmıştı.

Tepkilerin devam etmesi üzerine Özçivit, Instagram'dan açıklama yaptı. Oyuncu, "Bu kadar ve üzücü bir konuyu sonradan öğrendim. Bunun derin üzüntüsünü yaşamaktayım ve bununla ilgili gerekeni hemen yaptım. Bu konunun kesinlikle karşısında olduğumu belirtmek istiyorum. Bugüne kadar böyleydi... Bu hassasiyet bundan sonrada böyle olacak" dedi.