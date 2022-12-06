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Kestane keyfi
Nil Karaibrahimgil kışın vazgeçilmez sokak lezzetleri arasında yer alan kestane kebap tutkunu çıktı.
Şarkıcı Nil Karaibrahimgil, önceki gün Nişantaşı'nda objektiflere yansıdı.
Seyyar bir satıcıdan aldığı bir kese kağıdı dolusu kestanesiyle hızlı adımlarla yürüyen şarkıcının telaşlı hali gözlerden kaçmadı. Kestanelerini yiyip bir yandan hızlı adımlarla yürüyen şarkıcı, acelesi olduğunu söyleyerek soruları cevapsız bıraktı.
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