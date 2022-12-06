Kestane keyfi

Şarkıcı Nil Karaibrahimgil, önceki gün Nişantaşı'nda objektiflere yansıdı.

Seyyar bir satıcıdan aldığı bir kese kağıdı dolusu kestanesiyle hızlı adımlarla yürüyen şarkıcının telaşlı hali gözlerden kaçmadı. Kestanelerini yiyip bir yandan hızlı adımlarla yürüyen şarkıcı, acelesi olduğunu söyleyerek soruları cevapsız bıraktı.