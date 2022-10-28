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Kerimcan Durmaz yeni şarkısını tanıttı

Son yıllarda yaptığı şarkılarla adından söz ettiren Kerimcan Durmaz, ‘KMN?’ adlı yeni şarkısının klip tanıtımını önceki gece Gayrettepe Masquerade’de gerçekleştirdi. Saatler 00.00’i gösterdiğinde tüm dijital platformlarda yayına giren ‘KMN?’ müzikseverler tarafından beğeni topladı. Tanıtım gecesinde sahne alan Kerimcan Durmaz, dansları ve şovuyla alkış aldı.

Magazin 28.10.2022, 22:53 Emrah
Kerimcan Durmaz yeni şarkısını tanıttı

Hazırlık sürecini hakkında konuşan Kerimcan Durmaz, “Çok fazla beyin fırtınası yaptık. Mentol olarak kendimizi yorduk. Fazla prova yaparak beden olarak kendimizi yorduk. Ortaya çıkan iş muhteşem oldu. Arkasında gururla durabileceğim bir iş. Türkiye'de böyle bir iş yapmanın gururunu yaşıyorum. Hem şarkıya hem klibe ayrı ayrı güvendiğim için beklentim diğer şarkılarıma göre daha fazla” diye konuştu.

Klibinde yer alan dansçıların özel olarak seçildiğini ifade eden Durmaz, “Dansçılarımız bu işe özel olarak seçildi. Bir kısmı Amerika’dan bir kısmı Rusya’dan geldi. 10 kişilik bir dans ekibi. Hepsi çok profesyonel. Bu sefer diğerlerinden bir tık daha farklı bir klip oldu. Çok daha profesyonelleşmiş bir iş göreceksiniz. O yüzden ekstra heyecanlıyım” dedi.

KLİPTEKİ DETAYLAR DİKKAT ÇEKTİ

‘KMN?’ şarkısının çekim hazırlıklarına 2 ay öncesinden başladı. Yönetmen koltuğuna Ramazan Arslankaya’nın oturduğu klip için 14 kişilik bir ekip görev aldı.

16 saatte çekilen klipte, Durmaz’a Amerika ve Rusya’dan gelen 10 dansçı eşlik etti. Sahnelerde 4 element olan ateş, su, toprak ve hava ön plana çıkarıldı. Türkiye’de ilk kez 81 metrekarelik dev led ekran, tavandan taban desteksiz asıldı. Çöl ambiyansının yaratılması için 10 ton kum ve yapay deniz için 10 ton su kullanıldı.
 

#Kerimcan Durmaz #Magazin #Snobmagazin
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